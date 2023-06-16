Рождение нового проекта

В Домжуре прошло заседание рабочей группы, которая занимается разработкой нового проекта.



Марафон «Профессия-журналист» — такое рабочее название проекта — будет представлять собой ряд выездных творческих встреч, на которых члены областного Союза журналистов будут рассказывать о личностях и талантах, оставивших яркий след в профессии. Разговор через призму сегодняшнего дня, демонстрации фильмов о жизни и творчестве наших коллег — всё это планируется донести до зрительской аудитории.

В заседании приняли участие: председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, заместитель председателя областного Союза журналистов России Олег Лукьянов, главный редактор «Свежей газеты.Культуры» Ирина Лукьянова, зам. председателя Ольга Лагутина, Сергей Силантьев, исполнительный ИА «Волга-Ньюс», и Светлана Жданова, журналист программы «Культпросвет» службы радиовещания ГТРК «Самара».