Шестой этап детского футбольного турнира «Чемпионата Победителей» состоялся !

В Самаре состоялся Шестой этап детского футбольного турнира «Чемпионата Победителей». Восемь детских команд 17 июня вышли на футбольное поле тренировочной площадки ГАУ СО «Самара Арена» «Восход», чтобы побороться за очередную путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве.
Информационным партнером мероприятия выступило Самарское областное отделение Союза журналистов России. Союз журналистов оказал содействие в привлечении СМИ. Мероприятие активно освещали: ТК «Самара-ГТС», ТК «Губерния», издания «Самарская газета», «Самарский футбол», «Волжская коммуна» и др.
– Мы рады, что в Самаре прошло такое замечательное мероприятие, которое приобщает к футболу детей и способствует развитию детского спорта, – прокомментировала Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР. – Сделать футбол доступным для всех ребят – благородная идея. Важно поддерживать такие проекты, рассказывать о них в СМИ. Это прекрасно, что в центре внимания журналистов – детский спорт и благотворительность.
Главная цель турнира – подарить детям яркий футбольный праздник, а также дать им возможность показать свои способности в футболе, и, пообщавшись со звездами российского футбола, получить заряд оптимизма и яркие воспоминания на всю жизнь.
На официальной церемонии открытия детей приветствовали член общественной палаты Самарской области Полдамасова Светлана, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых Перемен» Денис Игнатов, а также легенды российского футбола – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.
Денис Игнатов, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых Перемен»: «Чемпионат Победителей» — это футбольный благотворительный турнир, который мы проводим на территории всей нашей страны…».
Светлана Полдамасова, член общественной палаты Самарской области: «Дети обязательно должны проявить свое мастерство. Встретиться на одной площадке с такими знаменитыми футболистами, которые сюда сегодня приехали, это будет для них воспоминание на всю жизнь».
Дмитрий Сычев, звезда российского футбола: «Самое главное — это дети. Подарить им этот праздник здесь, в Самаре — большое дело».
По итогам группового этапа были определены пары, которые боролись за итоговые места самарского этапа регионального этапа.
Полуфинальные пары выглядели следующим образом. Команда «Единство» играла с командой «Факел» и победила со счетом 4-0. Во втором полуфинале команда «Наши дети» уступила команде «Искра» со счетом 1-10.
В матче за 3 место команда «Факел» оказалась сильнее команды «Наши дети». Игра закончилась со счетом 11-4.
В решающем матче была нешуточная борьба. Счет 4-3 говорит сам за себя. Победу одержала команда «Искра», а команда «Единство» заняла второе место.
Таким образом, команда «Искра» едет в Москву на суперфинал «Чемпионата Победителей»! Поздравляем!
Сразу после финального матча, детей ждали еще сказочные подарки от звезд российского футбола!
Дети с ограниченными возможностями здоровья «Крылья мечты» сыграли «Звездный матч» против звезд футбола. После завершения «Звездного матча», состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победила дружба со счетом 4-4.
После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения! Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира. Также, в подарок каждому центру был передан кубок участника турнира, мяч и футболка, подписанные сборной России по футболу.
Также были индивидуальные номинации!
1. Лучший бомбардир -Сергей Д. (13 мячей);
2. Лучший вратарь — Захар З.;
3. Лучший новичок — Валерия Т..;
4. За волю к победе — Тимур З.;
5. Лучший защитник — Матвей З.;
6. За благородство и мужество — Ульяна Д.;
7. Лучший нападающий — Сергей А.;
8. Номинация за честную игру — Иван Ш.;
9. Номинация с командой до конца — Никита Д.;
10. Лучший полузащитник — Кирилл Ф.;
Праздник действительно получился! Все дети получили невероятный заряд эмоций и позитивных моментов.
Первенство проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» при спонсорской поддержке БФ «Ренова» и АО «Росэнергоатом».
Информационными партнерами этапа турнира в Самаре также стали:
спортивный портал Sports.ru, сетевое издание «Экспресс газета — Online», Первое Подмосковное радио «Радио 1» и информационный портал «На Рублевке, на Новой Риге» и сетевое издание «Другой город».
Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте
и в аккаунтах в социальных сетях:
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https://www.youtube.com/channel/UCr6hAWvLPJLJ8N_dzI8WJeQ
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