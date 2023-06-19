Шестой этап детского футбольного турнира «Чемпионата Победителей» состоялся !

В Самаре состоялся Шестой этап детского футбольного турнира «Чемпионата Победителей». Восемь детских команд 17 июня вышли на футбольное поле тренировочной площадки ГАУ СО «Самара Арена» «Восход», чтобы побороться за очередную путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве.

Информационным партнером мероприятия выступило Самарское областное отделение Союза журналистов России. Союз журналистов оказал содействие в привлечении СМИ. Мероприятие активно освещали: ТК «Самара-ГТС», ТК «Губерния», издания «Самарская газета», «Самарский футбол», «Волжская коммуна» и др.

– Мы рады, что в Самаре прошло такое замечательное мероприятие, которое приобщает к футболу детей и способствует развитию детского спорта, – прокомментировала Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР. – Сделать футбол доступным для всех ребят – благородная идея. Важно поддерживать такие проекты, рассказывать о них в СМИ. Это прекрасно, что в центре внимания журналистов – детский спорт и благотворительность.

Главная цель турнира – подарить детям яркий футбольный праздник, а также дать им возможность показать свои способности в футболе, и, пообщавшись со звездами российского футбола, получить заряд оптимизма и яркие воспоминания на всю жизнь.

На официальной церемонии открытия детей приветствовали член общественной палаты Самарской области Полдамасова Светлана, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых Перемен» Денис Игнатов, а также легенды российского футбола – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

Денис Игнатов, председатель попечительского совета БФ «Ветер Добрых Перемен»: «Чемпионат Победителей» — это футбольный благотворительный турнир, который мы проводим на территории всей нашей страны…».

Светлана Полдамасова, член общественной палаты Самарской области: «Дети обязательно должны проявить свое мастерство. Встретиться на одной площадке с такими знаменитыми футболистами, которые сюда сегодня приехали, это будет для них воспоминание на всю жизнь».

Дмитрий Сычев, звезда российского футбола: «Самое главное — это дети. Подарить им этот праздник здесь, в Самаре — большое дело».

По итогам группового этапа были определены пары, которые боролись за итоговые места самарского этапа регионального этапа.



Полуфинальные пары выглядели следующим образом. Команда «Единство» играла с командой «Факел» и победила со счетом 4-0. Во втором полуфинале команда «Наши дети» уступила команде «Искра» со счетом 1-10.

В матче за 3 место команда «Факел» оказалась сильнее команды «Наши дети». Игра закончилась со счетом 11-4.

В решающем матче была нешуточная борьба. Счет 4-3 говорит сам за себя. Победу одержала команда «Искра», а команда «Единство» заняла второе место.

Таким образом, команда «Искра» едет в Москву на суперфинал «Чемпионата Победителей»! Поздравляем!

Сразу после финального матча, детей ждали еще сказочные подарки от звезд российского футбола!

Дети с ограниченными возможностями здоровья «Крылья мечты» сыграли «Звездный матч» против звезд футбола. После завершения «Звездного матча», состоялся гала-матч между командами детей и командой звезд российского футбола. Победила дружба со счетом 4-4.

После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения! Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира. Также, в подарок каждому центру был передан кубок участника турнира, мяч и футболка, подписанные сборной России по футболу.

Также были индивидуальные номинации!

1. Лучший бомбардир -Сергей Д. (13 мячей);

2. Лучший вратарь — Захар З.;

3. Лучший новичок — Валерия Т..;

4. За волю к победе — Тимур З.;

5. Лучший защитник — Матвей З.;

6. За благородство и мужество — Ульяна Д.;

7. Лучший нападающий — Сергей А.;

8. Номинация за честную игру — Иван Ш.;

9. Номинация с командой до конца — Никита Д.;

10. Лучший полузащитник — Кирилл Ф.;

Праздник действительно получился! Все дети получили невероятный заряд эмоций и позитивных моментов.

Первенство проводит благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» при спонсорской поддержке БФ «Ренова» и АО «Росэнергоатом».

Информационными партнерами этапа турнира в Самаре также стали:

спортивный портал Sports.ru, сетевое издание «Экспресс газета — Online», Первое Подмосковное радио «Радио 1» и информационный портал «На Рублевке, на Новой Риге» и сетевое издание «Другой город».

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте

и в аккаунтах в социальных сетях:

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https://www.youtube.com/channel/UCr6hAWvLPJLJ8N_dzI8WJeQ

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