Заявление Союза журналистов России

Уважаемые коллеги, журналисты России!
В этот непростой час, когда наша страна подвергается серьезным испытаниям на прочность, главной задачей журналистского сообщества остаётся профессиональная достойная работа на благо России.
От нашей с вами работы во многом зависят безопасность сограждан, скорейшее установление порядка и дальнейшее решение всех стоящих перед нами задач.
Прошу всех журналистов России максимально ответственно исполнять свой профессиональный долг, не поддаваться на информационные провокации и «вбросы», предельно внимательно относиться к любым попыткам распространения через СМИ дезинформации и «фейков», в том числе иностранных.
Все мы — и журналисты, и представители других профессий — являемся гражданами независимого, демократического государства, путём свободного волеизъявления избравшими руководство Российской Федерации. Попыткам мятежа или переворота, какими бы благими лозунгами они не прикрывались, нет и не должно быть места.
Призываю всех коллег поддержать нашего Президента, а также продолжать работать на благо всего нашего общества.
Председатель Союза журналистов России,
В. Г. Соловьёв
P.S. Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России полностью разделяет позицию Союза журналистов России и заявляет о безусловной поддержке Президента РФ В.В. Путина, а также призывает всех граждан России к сплочению и единству в это нелегкое для страны время. Как совершенно точно сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, то что произошло — это удар в спину нашей армии, нашей Родине, всем нам. Наше оружие — перо и микрофон. И мы, журналисты Самарской области, должны быть тверды в отстаивании общенародной позиции! В единстве наша сила!