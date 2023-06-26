Искусство фотографии в Дубовом Умете

Самарское областное отделение Союза журналистов России организовало фототур в село Дубовый Умет Волжского района Самарской области для самарских СМИ и членов Фотообъединения областного Союза журналистов. Главная цель поездки – посещение Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина, знакомство с экспонатами музея, с фотоискусством, обмен опытом, содействие музею в работе с юными посетителями, развитие творчества.

Партнером мероприятия, посвящено Году педагога и наставника, выступил Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина муниципального района Волжский Самарской области (Дубовый Умет).

Для участников пресс-тура была организована экскурсия по сельским улицам и непосредственно по музею. Сотрудники музея рассказали гостям интересные факты из истории Волжского района, в частности о том, как образовалось село Дубовый Умет, и почему оно получило такое название.

– Между областным Союзом журналистов и Историко-краеведческим музеем Волжского района сложились добрые партнерские отношения. — отметила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области. - Вместе мы провели уже три выставки. И вот теперь фотографы из нашего Фотообъединения отправились в Дубовый Умет, чтоб поделиться своими знаниями и опытом с сельскими школьниками, педагогами. Это очень важно – нести свет знаний и культуру не только городским, но и сельским жителям. Мы благодарны администрации Волжского района и сотрудникам музея за возможность побывать в музее, познакомиться с уникальной историей села, его красотами.

Примечательно, что наряду с экспонатами музея демонстрируются работы членов Фотообъединения. Еще в апреле в Дубовый Умет самарские фотографы отправили выставку «ФотоГрани». «ФотоГрани» – это возможность открыть глаза на то, что вы раньше не замечали или не имели возможность увидеть. Автор представленных работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Грибцова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Павел Куприянов, Владимир Курилов, Андрей Ларионов, Владимир Рубинчик, Арсений Самогоров, Георгий Фролов, Елена Фомина, Наталия Шинкевич. Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории. Наряду с классической фотографией широко представлены фотоанималистика, макро, кинематографическая фотография, фотоарт.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Изначально было решено одним показом фотографий не ограничиваться. Необходимо живое общение профессионалов с теми, кто только начинает изучать «азбуку» фотоискусства. Поэтому для сельских ребят были устроены две творческие встречи с фотографами-анималистами, путешественниками – Владимиром Рубинчиком и Наталией Шинкевич.

Владимир Рубинчик – член Фотообъединения областного Союза журналистов, Союза Фотографов дикой природы. Более 50 лет занимается фотографией, около десяти снимает дикую природу. Участник множества фотовыставок, в числе которых «Самарский взгляд», «100 лет сохраняя будущее». В объективе Рубинчика – флора и фауна таких памятников природы как национальный парк «Сайлюгемский» (республика Алтай), Астраханский биосферный заповедник, Природный парк «Олений» (Липецкая область), заповедник «Черные земли» (Калмыкия), национальный парк «Самарская Лука» и др.

В своем рассказе о съемке диких животных он обязательно дает знания об их повадках, о том, что приходится делать фотографу, чтоб не спугнуть сайгага или пеликана, как подкараулить лисицу.

О насекомых и растениях Среднего Поволжья рассказала Наталия Шинкевич. По образованию биолог и педагог, по призванию – фотохудожник, Наталия открыла тайны микромира. Благодаря макросъемке перед зрителями во всей красе на экране телевизора появлялись бабочки, кузнечики, богомолы, увеличенные до гигантских размеров.

Авторы фото: Ю.Стрелец, В.Крайнов, С.Курочкин, А.Ларионов, Е.Абкина.