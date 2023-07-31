ПРИГЛАШАЕМ СМИ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса-2023»

3 августа 2023 года в 12.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д.179 (Дом журналиста) состоится круглый стол Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году совместно с Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на тему: «Роль СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса-2023»
В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы:
1. Информирование или агитация.
2. Периоды избирательной кампании.
3. Критерии информационных материалов.
4. Информирование в единый день голосования.
+79023716162 Покровский Павел Александрович
ПРИГЛАШАЕМ СМИ НА КРУГЛЫЙ СТОЛ.
Телефоны для аккредитации:
3320272, +79171640785 Проскурина Ирина