Скоро! Фестиваль «Территория моды»

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 25-27 августа 2023 года в Самарской области пройдет второй губернский маркет-фестиваль самарских фабрик и дизайнеров одежды «Территория моды. Сделано в Самарской области». Соорганизатором фестиваля является Самарское областное отделение Союза журналистов России.

«Территория моды» — масштабное мероприятие в сфере поддержки легкой промышленности региона.

Фестиваль является одним из ключевых мероприятий по продвижению продукции российских дизайнеров, модельеров, производителей одежды и обуви в Поволжье. В соответствии с программой фестиваля планируется проведение экспертных сессий, круглых столов, выставки-продажи продукции легкой промышленности, тематических мастер-классов, показов сезонных коллекций одежды.

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