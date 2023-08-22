Фестиваль «Герой нашего времени»: Разбор конкурсных работ проходит в прямом эфире.

Основным событием фестивального дня 21 августа стал телемост, соединивший Самару и Тольятти.

21 августа состоялся телемост Тольятти-Самара, соединивший телекомпанию Лада Медиа и студию ГТРК «Самара». Разбор конкурсных работ вот уже второй год подряд проходит в прямом эфире. Как отметили члены жюри, яркие герои из представленных на конкурс материалов заставляют улыбнуться или задуматься, Сопереживать.

Ирина Цветкова Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России: «Каждая работа пропускается через себя. Было около 400 работ. Очень жаркие дискуссии, члены жюри очень серьёзно относятся к конкурсу. Я, пожалуй, с таким не встречалась ни разу. Это, конечно, очень сложно, но это необходимо.»



Членам жюри в этом году пришлось посмотреть 442 работы — это в два раза больше, чем в 2022. Наибольшее количество материалов — в номинации «Время героев». Всего же их восемь. В этом году впервые в истории «Героя нашего времени» будет присужден ГРАН ПРИ фестиваля.



«К сожалению, в мае этого года скончался Президент НАТ, бессменный Эдуард Михайлович Сагалаев. Мы решили вручить в этом году Гран При и дали этому Гран При имя Эдуард Михайловича, это будет Гран При имени Сагалаева», — рассказал Александр Широких, Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.



В обсуждении принимали участие не только члены жюри, но и те, кто придет в профессию завтра — юнкоры телестудии «Товарищ» и студенты Самарского университета. Для них — фестиваль «Герой нашего времени» возможность перенять опыт у лучших телевизионщиков России.



«Это, действительно, великий труд — встречать коллег из других регионов на достойном профессиональном уровне и коллектив ГТРК «Самара» с честью с этим справляется, поэтому всегда рады, всегда добро пожаловать в Самарскую область. Если нам выпадет честь ещё когда-то выступать соорганизатором фестиваля будем счастливы снова принимать гостей!», — сообщила Елена Крылова, Директор ГТРК «Самара».



Впервые к выбору победителя в одной из номинаций были приглашены зрители, слушатели и Интернет-пользователи. Народное голосование в течение нескольких дней проходило в социальных сетях. По словам членов жюри, выбрать лучшую работу не так-то просто и все эти дни на закрытых совещаниях ведутся достаточно бурные дискуссии.

22 августа, на торжественной церемонии, которая транслируется в прямом эфире, будут объявлены победители.

https://tvsamara.ru/news/na-festivale-geroi-nashego-vremeni-sostoyalsya-telemost-samara-tolyatti/