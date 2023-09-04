Школа культурной журналистики. Приглашаем на мастер-класс!

8 сентября в Доме журналистов пройдет мастер-класс для журналистов, пишущих о культуре «Школа культурной журналистики».
Культурная журналистика охватывает широкий спектр сфер и тем, касающихся искусства и творчества. Это — литература, живопись, музыка, кино, театр, танец, дизайн. Для освещения событий в этих сферах требуются профессиональные знания, но также важны методы и навыки, позволяющие сделать журналистский текст в любом жанре интересным, современным и информативным. Кураторы обсудят, как видоизменяется профессия «журналист», как и кому мы говорим о музыке.
Мастер-класс проведут кураторы мероприятия:
- Евгения Кривицкая — лауреат Премии Москвы, профессор, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»;
- Ольга Русанова — лауреат Премии Москвы и «Радиомания», музыкальный обозреватель «Радио России».
Дата, время проведения мероприятия: 8 сентября, начало — в 15.00. Адрес: г. Самара, Дом журналиста (Самарская, 179).
Мастер-класс «Школа культурной журналистики»
Заявки отправлять на почту: spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, указав
ФИО, организация, тел. контакта
или позвонив по тел.:
8 (846) 332-02-72, 332-68-39.