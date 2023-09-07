Анонс

Вышел новый 14 (259) сентябрьский номер «Свежей газеты. Культуры»

На страницах номера читайте  об открытии нового театрального сезона в Самарской области, в этом году ознаменованное Международным фестивалем искусств «Шостакович. Над временем».
О Фестивале рассказывает в своем интервью народный артист РФ, композитор, заместитель председателя Союза композиторов РФ Марк Левянт.

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Читайте на страницах номера:   репортаж с церемонии открытия памятной доски  кинодокументалисту Борису Кожину «Орфей самарских подворотен…»; сообщения о фестивалях, концертах, выставках,  а также интервью с деятелями культуры и искусства, традиционную добрую сказку на последней полосе, афишу культурных событий.

Полностью ознакомиться с выпуском газеты можно по ссылке.