15 сентября рок-фестиваль «Распути свои клеши»!

«Радио-Самара-Максимум» приглашает всех жителей Самары, области и всей России на 25-й традиционный фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши»!
В программе:
— выступление популярных и молодых самарских рок-групп
— живое исполнение легендарных рок-н-ролльных хитов
— шоу-программа от ведущих «Радио-Самара-Максимум»
— активности от партнёров фестиваля
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
— молодая, но мощная самарская инди-рок-команда # ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ,
— хорошо известная любителям блюза группа DРОВА,
— фолк-рок-группа ЭФФЕКТ ФАССБЕНДЕРА со своими ирландскими напевами,
— каверы народных хитов и собственные произведения от folk-rock band «Камень Желаний»,
— Алексей Психический — рок-музыкант, участник музыкальных проектов,
— THE SINGLE’S (Москва) — классический рок-н-ролл в добрых традициях английского стиля.
Ждём всех любителей старого доброго рок-н-ролла 15 сентября в Струковском саду (летний театр). Начало в 17:00.
Вход свободный!