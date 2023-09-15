В доме журналиста была представлена новая общественная организация

15 сентября в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция на тему: «Сможет ли вновь созданный Центр Общественного Контроля ЖКХ и экологии добиться отмены тарифов на вывоз мусора?»

В пресс-конференции участвовали:

• депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Матвеев, член Совета организации;

• депутат Самарской Губернской Думы Максим Федоров, член Совета организации;

• заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Дмитрий Асеев, председатель общественной организации.

Пресс-конференция была посвящена новой общественной организации «Центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и социального благополучия жителей». Центр создали самарские депутаты разных уровней – федерального, регионального и местного – депутат Госдумы Михаил Матвеев, депутат Самарской Губернской Думы Максим Фёдоров и самарский муниципальный депутат Дмитрий Асеев. Пресс-конференция осветила ближайшие цели и задачи организации.