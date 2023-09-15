Реклама в интернете – пробуем разобраться!

С 1 сентября 2023 года вступили в силу нормы КоАП, установившие административную ответственность за нарушение порядка передачи сведений о рекламе в сети «Интернет» в систему учета рекламы и за распространение такой рекламы без идентификатора. А ранее, год назад (1 сентября 2022 года) вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», которые установили дополнительные требования к рекламе в интернете. Участники рынка интернет-рекламы обязаны передавать в Роскомнадзор информацию о распространенной в сети «Интернет» рекламе через операторов рекламных данных.

В связи с новыми требованиями у СМИ появилось множество вопросов. Ответы на ряд вопросов дает ФАС России на своем сайте: https://fas.gov.ru/pages/reklama_v_internete , а также в группе ведомства в ВК https://vk.com/ufas63?w=wall-77958188_1904. УФАС России по Самарской области и Самарское областное отделение Союза журналстов России планируют провести в начале октября семинар в Доме журналиста на тему «Реклама в интернете».

К полномочиям Федеральной антимонопольной службы России в этой сфере относятся вопросы отнесения информации к рекламе, контроль за наличием пометки «реклама» и сведений о рекламодателе.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Является ли рекламой информация о товарах или мероприятиях, размещенная на сайтах/сообществах в социальной сети, которые являются агрегаторами объявлений или новостей района/города/профессионального сообщества?

— Нет, если сами объявления о товарах или мероприятиях размещены списком в едином стиле и имеют отношение к тематике сайта/сообщества в социальной сети. Такая информация не является рекламой и представляет собой каталог, по которому в том числе выдается справка по запросу пользователей.

Является ли рекламой информация, размещенная на собственном сайте и в соцсетях производителя товаров?

— Информация на сайте производителя товаров о товарах собственного производства не является рекламой, поскольку она служит для ознакомления с ассортиментом продукции.

При этом может признаваться рекламой размещение на таком сайте сведений о товарах иных производителей.

Является ли рекламой информация о реализуемых товарах, размещенная на сайтах и в соцсетях магазинов, продавцов товаров или на маркетплейсах?

— Если информация о товарах на сайте магазина, продавца товаров разных производителей выполнена в обычном, едином стиле и информирует о самом магазине, продавце и товарах, которые магазин, продавец реализует, то такая информация носит справочный характер и рекламой не является. Информация на маркетплейсах о товарах, которые продают различные продавцы, также не является рекламой, если она размещена единообразно и не выделяется из общего стиля сайта.

Однако если на сайте магазина, продавца, маркетплейсе размещаются сведения о товарах, которые визуально выделяются среди общей подачи информации и стимулируют или поддерживают особый интерес к определённому товару, например, «закрепленный» баннер, размещаемый на каждой странице сайта и не изменяющийся при переходе на другую страницу, или баннер, неоднократно «всплывающий» на одной странице или при переходе на разные страницы сайта, такая информация может признаваться рекламой.

Является ли рекламой информация о товарах, размещенная в мобильном приложении магазина?

— Нет, поскольку такая информация информирует о самом магазине и о товарах, которые магазин продает. Однако если в мобильном приложении размещаются сведения о товарах иных продавцов, информация о которых визуально выделяется, такая информация может быть рекламой.

Является ли рекламой информация о спонсорах и партнерах, размещенная на сайте компании?

— Информация о спонсорах и партнерах в виде их логотипов в специальном разделе сайта на сайте компании не признается рекламой, поскольку она носит справочный характер и размещается для информирования посетителей сайта о том, что спонсором или партнером компании выступает та или иная организация.

Признаются ли рекламой отзывы на товар от покупателей данного товара, размещенные в специальном разделе?

— Отзывы о товаре в специальном разделе рекламой не являются, поскольку в оставленных отзывах содержится личное мнение покупателей.

КАК ОТЛИЧИТЬ РЕКЛАМУ ОТ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ?