Вышел новый сентябрьский номер «Свежей газеты. Культуры»

Культурная осень предстала во всей красе на страницах нового 15го (260) номера газеты Ассоциации творческих союзов Самарской области.

Главным украшением номера стали новости Фестиваля «Шостакович. Над временем»: репортаж с открытия, обзор мастер-класса Школы культурной журналистики, прошедшего в Доме журналиста, статья о балете Шостаковича в Самарском оперном театре, интервью Никиты Михалкова…

Также художественные выставки, премьеры, книги, интервью, концерты, знаковые личности, новые формы современной драматургии, истории, анонсы культурных событий… и еще много интересного ждет вас на страницах этого номера.