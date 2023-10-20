Награждение лауреатов X творческого конкурса им. Э. Кондратова пройдет 25 октября в Самарской Публичной библиотеке.

25 октября 2023 г. состоится вечер, посвященный подведению итогов X творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы. Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарская областная писательская организация Союза писателей России. Официальная поддержка – министерство культуры Самарской области.

Мероприятие пройдет в Самарской Публичной библиотеке по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.95.

В 2023 году исполняется 90 лет со дня рождения Эдуарда Кондратова и 105 лет Самарскому областному отделению Союза журналистов России. В память о легендарном писателе нашей Земли Самарское областное отделение СЖР проводит конкурс, направленный на повышение престижа творческих профессий.

Цель Конкурса – выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самарской области; развитие и пропаганда журналистского и литературного творчества, поощрение журналистов и редакционных коллективов самарских СМИ, студентов, школьников, наиболее интересно, глубоко освещающих темы, связанные с Самарской областью.

На церемонии будут объявлены имена победителей конкурса в номинациях журналистики и литературы. Также будут отмечены лауреаты в категориях «студенты», «школьники». Участники: почетные гости, представители творческих союзов, журналисты, писатели, студенты, юнкоры, ветераны журналистики.

Начало мероприятия в 15.00. г. Самара, ул. Куйбышева, д.95. Самарская Публичная библиотека.