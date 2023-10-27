В Тольятти подведены итоги фестиваля «Свой взгляд»

26 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля молодёжной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд». Проект реализован при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России, правительства Самарской области, администрации и думы города Тольятти, Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, Тольяттинской епархии.

В этом году Фестиваль посвящён Году педагога и наставника, который объявлен Указом президента РФ В.В.Путиным. Тема фестиваля – «Профессии прекрасней нет на свете!»

География участников обширна как никогда! Свои фильмы, мультфильмы, репортажи, видеоролики представили не только ребята из Тольятти и Самарской области, которые традиционно активно участвуют в фестивале. Также на победу в конкурсе претендовали начинающие журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма, Башкортостана, Новосибирской, Свердловской, Мурманской, Челябинской областей, Пермского края, из Иркутска, Иваново, Тамбова, Ростова-на-Дону, Тулы и Ульяновска.

Ирина Владимировна Цветкова, председатель Самарского отделения Союза журналистов России, Заслуженный журналист Российской Федерации, Председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области: «Такое огромное количество участников говорит о том, что Фестиваль развивается в правильном направлении. Ребята пробуют свои силы в творчестве. Они пытаются высказать свое отношение к жизни, к происходящему вокруг. Это очень важно!»

Прекрасная церемония награждения победителей и лауреатов седьмого фестиваля молодёжной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд» состоялась в телевизионном павильоне «ЛАДА-МЕДИА» (г. Тольятти) — в самом сердце телекомпании.