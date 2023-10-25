Подведены итоги X творческого  конкурса имени Эдуарда Кондратова

25 октября в Самарской Публичной библиотеке состоялась церемония награждения победителей X творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.

Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова проводится с 2013 года. Его учредителем является Самарское областное отделение Союза журналистов России. Проект нацелен на развитие журналистского и литературного творчества, поощрение журналистов и редакционных коллективов самарских СМИ, наиболее профессионально, интересно, глубоко освещающих темы, связанные с Самарой и Самарской областью.

В 2023 году конкурс получил статус областного и теперь проходит при официальной поддержке министерства культуры Самарской области. Партнеры мероприятия – Самарская областная писательская организация, Самарская Публичная библиотека.

Символично, что юбилейный конкурс проходит в год 90-летия со дня рождения Эдуарда Кондратова и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В 2023 году на конкурс было подано порядка 70 заявок в номинациях «журналистика» и «литература».

Награждение, которое проходило в Самарской публичной библиотеке, уже стало традиционным. На церемонии собрались почетные гости, журналисты и литераторы, представители творческих союзов, студенты.

Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов.

В номинации «Журналистика» определились сразу четыре лауреат.

Петрова Маргарита Витальевна, обозреватель МАУ «Самарская газета». Маргарита получила звание лауреата за публикацию в «Самарской газете» «Четыре спасения Всеволода Турчина» — интервью известного самарского актера, артиста Самарского академического театра драмы им. Горького, рассказ о нескольких историях его чудесного спасения от смерти.

Шепелев Виктор Евгеньевич, специальный корреспондент ГТРК «Самара» за специальный репортаж «Пограничник».

В номинации «Журналистика» в категории «Студенты» победителем стал Стёпочкин Евгений Дмитриевич, студент-магистрант Тольяттинского государственного университета по направлению подготовки «Журналистика данных» за радиоинтервью с педагогами и наставниками на тему «Образование».

В номинации «Журналистика» в категории «Школьники» победителем стала Объединенная телестудия воспитанников детских домов «МоЁжТв». У ребят есть собственная программа на телеканале «Самара-вконтакте, ютуб, рутуб ГИС», она выходит один раз в месяц. Есть собственные ресурсы Вконтакте, ютуб, рутуб. На конкурс были представлены работы, посвященные краеведению – программу с главным библиографом Самарской области Александром Завальным и программу с членом Союза Художников России Александром Бакановым.

В номинации «Литература» победителем стал член Союза писателей России Вадим Николаевич Карасев за книгу «Ласточкины гнезда», очерки путешественника по родному краю, встречи с интересными людьми.

Специальный приз Конкурса получила Щенёва Ирина Анатольевна, заведующий отделом новостей, рекламы и писем МАУ «Редакция газеты «Степь» муниципального района Пестравский Самарской области», за рассказ об интереснейшем человеке В.А. Филимонове – физике по образованию, художнике и поэте по призванию.

Поздравляем лауреатов с победой и желаем новых творческих высот!