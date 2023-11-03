Мы раскрасим этот мир. «Источник Веры» приглашает на концерт детей СОВ

29 ноября в галерее “Новое пространство” с огрниченными возможностями и художников Союза художников России, творческое выступление детей с диагнозом ДЦП, показ клипа на песню “Мы раскрасим этот мир”, показ мультфильма “Илья Муромец глазами наших детей”.

Благотворительный фонд “Источник Веры” — лауреат Акции «Благородство». Средства, собранные во время мероприятия, пойдут на ремонт творческого арт-центра для детей-инвалидов “Души Цвета Покажем”.

Информационную поддержку проекту оказывает Самаркое областное отделение Союза журналистов России.

ПРОГРАММА:

18.30 начало мероприятия, слова официальных лиц, показ видеоролика о фонде, творческое выступление детей с диагнозом ДЦП, вручение подарков детям.

18.45. показ мультфильма “Илья Муромец глазами наших детей”

19.00 вручение благодарственных писем партнерам фонда

19.15. показ клипа на песню “Мы раскрасим этот мир”

19.25. благотворительный аукцион картин детей с ОВЗ и самарских художников.

В приглашенных гостях Азарова Эллина Вячеславовна, министр культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьева Регина Алексеевна, глава г.о. Самара Лапушкина Е. В., председатель Думы г.о. Самара Дегтев А. П., директор Самарского областного художественного музея Шахматова А. Л., директор муниципального театра “Самарская площадь” Носова Н. Ю., Глава Ленинского района Бондаренко Е. Ю., руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Качелин В. И., основатель журнала “GL” Суркова О. И., председатель общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Министерстве спорта Самарской области, почетный президент Федерации бокса Самарской области, обладатель 5-го дана Фудокан каратэ-до Королев А.А. и другие представители государственных, общественных и коммерческих структур.

«Источник Веры» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, среди наших подопечных дети с диагнозом ДЦП, дети аутисты, дети с диагнозом Spina Bifida, дети с ментальными нарушениями! Количество подопечных насчитывается более 200 детей. «Наши дети — социально незащищенная группа, они не могут посещать сады, школы, их не принимают в кружки и секции. Чтобы улучшить качество жизни детей с ОВЗ и помочь в социализации и адаптации, мы создали проект “Души Цвета Покажем”, проект куда дети приходят общаться, писать картины, учиться искусству!» — пояснила руководиель благотворительного фонда Вера Виноградова.