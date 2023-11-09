Вышел ноябрьский номер «Свежей газеты. Культуры»

Вышел в свет восемнадцатый номер «Свежей газеты. Культуры» (18 (263). Читайте в номере: о фотоконкурсе «Самарский взгляд — Россия», о деятельности общественного совета министерства культуры Самарской области,



о подведении итогов конкурса имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы, о выставке «А люди разве не цветы?» Аллы Шахматовой в Доме журналиста, о деятельности творческих союзов губернии… Новости культуры и искусства, афиши культурных событий региона, философские размышления и сказки взрослых людей для маленьких и не только… Обо всем этом наш новый номер.

Приятного чтения!