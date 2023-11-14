15 ноября в Доме журналиста состоится Круглый стол: «Современный театр: есть ли границы у творческого прочтения классических произведений?»



Участники:

Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»

Сергей Филиппов, директор Самарского академического театра им. М. Горького

Владимир Гальченко, председатель Самарского областного отделения СТД, заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска»

Ольга Журчева, литературовед, доктор филологических наук, театральный критик

Светлана Жданова, журналист

Татьяна Богомолова, помощник художественного руководителя драматического театра «Грань»

Сегодня человек идет в театр в первую очередь – за смыслами. Интерпретируя классическое произведение, театр предлагает зрителю рискованный творческий эксперимент — переосмысление ранее осмысленного. Готов ли зритель к такому предложению, неприятие спектакля частью публики – это нормально для режиссера и актеров?

Есть ли для разных театров разные внутренние границы творческого эксперимента? Возможно, театр-студия и иные экспериментальные площадки более свободны в прочтении классики, нежели академические театры с вековыми традициями русского психологического театра?

Постановки по классическим произведениям литературы очень популярны. Это основа репертуара театра сегодня? В прочтении таких текстов у режиссера и актёров могут быть не только эстетические, но и этические ограничения. Как не изменить диаметрально или до неузнаваемости идею автора, не навредить жизни произведения?

Круглый стол: «Современный театр: есть ли границы у творческого прочтения классических произведений?»

Место проведения: Дом журналиста (ул. Самарская, 179)

Время проведения: 15 ноября 11.00-12.30

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