В Доме журналиста обсудили проблемы современного театра

15 ноября в Доме журналиста состоялся круглый стол: «Современный театр: есть ли границы у творческого прочтения классических произведений?»



В работе круглого стола приняли участие: Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»; Сергей Филиппов, директор Самарского академического театра им. М. Горького; Сергей Морозов, заместитель директора Самарского академического театра драмы им. М. Горького по координации и реализации творческих проектов; Ольга Журчева, литературовед, доктор филологических наук, театральный критик; Светлана Жданова, журналист; Татьяна Богомолова, помощник художественного руководителя драматического театра «Грань», представители СМИ.

Участники круглого стола обсудили проблемы современного театра и современного зрителя. Предлагая зрителю классические произведения, театр затягивает его в рискованный творческий эксперимент — переосмысление ранее осмысленного. Готов ли зритель к такому предложению? Насколько неприятие спектакля частью публики приемлемо для режиссера и актеров. Экспериментальные площадки более свободны в интерпретации классики по сравнению с академическими театрами? Какова основа репертуара театра сегодня? Какие эстетические и этические ограничения могут быть у режиссера и актёров при перепрочтении классики? Как не изменить диаметрально или до неузнаваемости идею автора, не навредить жизни произведения?

Такие вопросы обсуждали ведущие театральные деятели региона и пришли к достаточно оптимистичным выводам. Театр популярен и сегодня. Классические произведения литературы всегда найдут своего зрителя. Человек по-прежнему относится к походу в театр как к празднику. И в этом должна состоять «воспитательная» функция театра: надо поднимать общий культурный уровень зрителя, не скатываться до клипового ширпотреба массовой публики, показывать со сцены качественные постановки классических произведений вне зависимости от того, экспериментальная это сцена или академический театр с вековыми традициями глубокой русской психологической драматургии. Необходимо поднимать общий уровень требований к актерам и театральным коллективам. Театр всегда с нетерпением ждет своего зрителя и готов представить достойные постановки классических произведений на суд публики.