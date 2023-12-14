Приглашаем на презентацию фильма «Гейдар Алиев: В России часть моей души».

В Доме журналиста 15 декабря состоится презентация документального фильма «Гейдар Алиев: В России часть моей души».

Мероприятие проходит в рамках Дней азербайджанской культуры в Самарской области, организовано Лигой азербайджанцев Самарской области при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Презентация состоится 15 декабря в 15:00 в Доме Журналистов по адресу: ул. Самарская, 179.

Фильм рассказывает о деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, когда он в 1982–1987 годах занимал должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

В фильме использованы редкие кадры из съемки политика во время его рабочих визитов в разные регионы России, эпизоды первого визита президента России Владимира Путина в Баку и его речь о личности Гейдара Алиева, воспоминания известных россиян об общенациональном лидере азербайджанцев: заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова, сенатора от Республики Бурятии Вячеслава Наговицына, первого заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Морозова, народного артиста СССР Александра Калягина, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, народного художника России Никаса Сафронова и других известных лиц России.

Автором фильма является доцент кафедры массовых коммуникаций филологического факультета Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы Анар Гасанов.

Презентация пройдет при участии членов региональных общественных объединений азербайджанской диаспоры Приволжского Федерального округа и других субъектов России, представителей власти, членов общественной палаты Самарской области, журналистов и блогеров, а также самого автора фильма.

Съемки проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Астрахани, Магасе, Улан-Удэ.

Фильм подготовлен на азербайджанском и русском языках.

Приглашаем СМИ на презентацию фильма!

Для аккредитации необходимо подать заявку, указав название СМИ, Ф.И.О., должность, телефоны контакта, электронную почту. Заявку отправлять на адрес: spress@samtelecom.ru .

ПРОГРАММА

14.45 – 15.00 – РЕГИСТРАЦИЯ, кофе-брейк

15.00 – 15.10 – ПРИВЕТСТВИЕ

15.10 – 15.30 – ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ:

– Керимов Ширван Муратович – член Общественной Палаты Самарской области, член Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области, Председатель Правления Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области».

– Гасанов Анар Мовсум Оглы – политолог, доцент кафедры массовых коммуникаций Российского университета Дружбы народов им. П.Лумумбы, кандидат филологических наук, журналист – международник

15.30 – 16.00 – ПОКАЗ ФИЛЬМА

16.00 – 16.30 – ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ АВТОРА ФИЛЬМА.

16.30 – 17.00 – кофе-брейк

С уважением, Елена Абкина, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России; 8(846) 332-68-39; 8-917-159-00-20

spress@samtelecom.ru