Сегодня День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей. В скорбном списке погибших сотрудников СМИ имена наших земляков, членов областного Союза журналистов.

«С печалью мы вспоминаем сегодня коллег, безвременно ушедших из жизни. — Сказала Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР, — Они с честью исполняли свой долг, словами и поступками подтверждая значимость профессии журналиста. Их имена всегда будут ориентиром для тех, кто стремится к высокому профессиональному уровню».

Погибшие журналисты при исполнении профессиональных обязанностей (с 1993 г.)

Погибший в горячей точке: Долгих Владимир Анатольевич – журналист «Солдат Отечества».

Погибшие от рук убийц:

— Уланов Андрей Николаевич, редактор газеты «Тольятти сегодня», г. Тольятти (1995);

— Лапин Николай Петрович, редактор газеты «Все обо всем», г. Тольятти (13.01.1997);

— Иванов Сергей Анатольевич, директор телеканала «Лада ТВ», г. Тольятти (03.10.2000);

— Логинов Сергей Викторович, гл. редактор телеканала «Лада ТВ», г. Тольятти (03.11.2000);

— Иванов Валерий Сергеевич, гл. редактор газеты «Тольяттинское обозрение», г. Тольятти (30.04.2002);

— Сидоров Алексей Владимирович, гл. редактор газеты «Тольяттинское обозрение», г. Тольятти (09.10.2003).

Трагически погибшие:

— Сорочан Александр Николаевич, г. Тольятти (1993г.);

— Чумаш Римма Александровна, корреспондент газеты «Волжская заря» (1996 г.);

— Саблуков Алексей Николаевич, редактор газеты «Исаклинские вести» (1998 г.);

— Мануйлова Наталья, самарский издатель (погибла в автокатастрофе в декабре 1998 г.)

— Неверова Валентина Львовна, гл. редактор газеты «Право» (пожар в УВД Самарской области 11.02.1999 г.);

— Липовский Виталий Иванович (был убит в 1998 г.);

— Замана Людмила Николаевна, журналист газеты «Навигатор» (была убита 10.02.1998 г.).

— Кейлин Владимир Михайлович, спортивный журналист и телеведущий ТРК «СКАТ-ТНТ» (погиб в автокатастрофе 29.08.2014 г.).

Светлая память нашим товарищам!

День памяти, который ежегодно отмечается 15 декабря, был учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов России после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной.