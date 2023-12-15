Сегодня исполняется 105 лет Самарскому областному отделению Союза журналистов России

15 декабря 1918 года считается датой рождения Самарского союза журналистов. Основанием этой даты послужил найденный в архивах декабрьский номер газеты «Коммуна» от 1918 года, в котором опубликовано объявление следующего содержания:

«Открыта запись в Самарский союз советских журналистов. Запись временно производится в редакции «Приволжская Правда» (клуб коммунистов) у т.Оедоровича от 10 до 12 час. Необходима рекомендация Советских изданий или организаций Рос. Ком. Партии. Организационное бюро Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

15 декабря 1918 года в помещении редакции газеты «Коммуна» на ул. Советской (ныне Куйбышева) в доме № 130 состоялось общее собрание лиц, записавшихся в Самарский Союз советских журналистов. Этот факт зафиксирован в архивном издании «Годы и события. Хроника», выпущенном в 2000 году к 150-летию Самарской губернии.