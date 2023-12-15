Ирина Цветква: «Нашему Союзу — 105 лет!»

Дорогие коллеги, дорогие ветераны журналистики!
Поздравляю вас с Днем рождения Самарского областного отделения Союза журналистов России!
Нашему Союзу – 105 лет! Он проверен временем.
Сегодня мы – одна большая дружная команда, объединяющая журналистов разных поколений, сотрудников более двухсот изданий.
Бесценный вклад в жизнь Союза вносят наши ветераны. Спасибо, дорогие, за огонь ваших сердец, за ваш опыт, который вы передаете! Благодаря вам наша региональная журналистка сохраняет лучшие свои традиции, оттачивает свой профессионализм и стремится к новым высотам.
Друзья, от души желаю вам оставаться полными сил и творческих идей, своим журналистским ремеслом нести созидание!
Успехов, семейного счастья вам! Крепкого здоровья!
Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист РФ