В Самарской области дан старт проекту «Добрые новости»

В Самарской области дан старт федеральному информационному проекту «Добрые новости». На этой неделе, в самарском Доме журналиста в формате пресс-конференции состоялось заседание оргкомитета «Добрых новостей». Заседание прошло с участием представителей общественных организаций и медиасферы.

Основными спикерами выступили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова и координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области Инна Жичкина.

Участники встречи обсудили условия конкурсов, проводимых в рамках проекта, и выдвинули свои предложения. В частности, было предложено одну из номинаций посвятить Году семьи, а также в фокус внимания взять тему краеведения и историю родного края. Лучшие конкурсные работы в категории «Плакаты» предложено транслировать на плазменных панелях на площади Славы г. Самара.

Главной особенностью проекта в 2024 году станет акцент на три основных темы:

Поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

Подведение итогов Года педагога и наставника.

Популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений в рамках Года семьи.

Всего в рамках проекта в 2024 году пройдет 4 конкурса. Это конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрый новости», конкурс юных журналистов «Юнкор» имени Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдет в рамках XIII форума социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Прием заявок стартовал 31 января и продлится до 26 апреля.

В феврале-апреле 2024 года в рамках проекта пройдут тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов.

Финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», который пройдет в июне. В ходе него будут подведены итоги конкурсов, организованы дискуссионные площадки с федеральными спикерами и выставка лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется на протяжении 12 лет Самарским областным отделением Союза журналистов России, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при официальной поддержке Правительства Самарской области. Партнерами проекта являются консалтинговая группа «Старая Площадь», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций «LIME», АНО «Артмедиаобразование» Арины Шараповой, Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов по социальной рекламе, Самарский государственный социально-педагогический университет, конкурс «Учитель года России».

Участники проекта «Добрые новости»: федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи сети Интернет (социальные сети, каналы, журналы и т.д.).

Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», конкурса юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

Также в рамках проекта проводится серия тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. Лектории проходят с привлечением региональных и федеральных экспертов и направлены на подготовку «бойцов информационного фронта». Один из потоков лектория направлен на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе школьных СМИ и формированию медиа центров.

В рамках проекта также проходят социальные рекламные кампании участников проекта и победителей конкурсов.

«Добрые новости» – сквозной проект общественных инициатив, грантов, программ, направленный на освещение социальной деятельности в целом, формирование активных участников процесса создания и распространения информповодов.

Итоги работы проекта в 2023 году:

В 2023 году с 19 января по 30 марта прошел сбор заявок на конкурсы. Всего было подано 720 заявок В этом году конкурс проводился в период с января по май. Всего было подано 720 заявок во всех конкурсах. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для конкурса «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. С 14 марта по 28 апреля прошла серия тематических лекториев для двух обучающихся потоков, их общая аудитория составила более 46 тысяч человек. Итоговым мероприятием проекта стал XII форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», который привлек 1500 участников.