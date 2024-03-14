Профессиональные вопросы на Форуме деловых СМИ

Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и Медиагруппа «Россия сегодня» приглашают журналистов и руководителей СМИ принять участие в XV Всероссийском форуме деловых СМИ. Форум пройдет 10 апреля 2024 года в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».



На нем будут обсуждаться вопросы взаимодействия и консолидации представителей отрасли для решения актуальных отраслевых проблем, правовые аспекты и нюансы применения искусственного интеллекта в журналистике, текущие изменения в законодательстве и новые условия работы медиаиндустрии, будущее традиционных СМИ и перспективы развития digital-форматов. Отдельная секция будет посвящена вопросам PR в новой цифровой реальности.

В форуме примут участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан Факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, генеральный директор-главный редактор издательско-коммуникационной группы «Бизнес Диалог Медиа» Мария Суворовская, директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин, известные журналисты и эксперты в области СМИ со всей страны.

В завершение Форума состоится Церемония награждения победителей XXX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2023 года.

К участию приглашаются руководители пресс-служб и отделов по связям с общественностью и СМИ, редакторы и журналисты федеральных и региональных информационных агентств, газет, журналов, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. Начало форума в 12.00, церемонии награждения – в 15.00.

Вход строго по паспортам.

Аккредитация на Форум по e-mail: eas@tpprf.ru.

Программу форума смотрите на сайте Союза журналистов России.