Выражаем соболезнование Татьяне Самойловой в связи с кончиной её супруга Самойлова Владимира.

Самарское областное отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования Татьяне Иосифовне Самойловой в связи со скоропостижной кончиной её супруга — Самойлова Владимира Алексеевича. Владимир Алексеевич умер 11 марта 2024 года в возрасте 65 лет. Уход из жизни любимого человека — невосполнимая потеря для всей семьи.

Дорогая, родная наша Танечка, глубоко скорбим и сопереживаем. Душевных тебе сил и физических пережить эту потерю.

Владимир Алексеевич останется в памяти своих друзей и близких отзывчивым, добрым человеком. Светлая память…