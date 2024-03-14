утрата

Выражаем соболезнование Татьяне Самойловой в связи с кончиной её супруга Самойлова Владимира.

Самарское областное отделение Союза журналистов России выражает  глубокие соболезнования Татьяне Иосифовне Самойловой в связи со скоропостижной кончиной её супруга — Самойлова Владимира Алексеевича. Владимир Алексеевич умер 11 марта  2024 года  в возрасте 65 лет.  Уход из жизни любимого человека — невосполнимая потеря для всей семьи.

Дорогая, родная наша Танечка, глубоко скорбим и сопереживаем. Душевных тебе сил и физических пережить эту потерю.

Владимир Алексеевич останется в памяти своих друзей и близких  отзывчивым, добрым человеком. Светлая память…

G_voSpM5Gdo
На фото: Самойловы Татьяна и Владимир.