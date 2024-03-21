Ирина Цветкова делится «Добрыми новостями»

Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» — №5 (271) март 2024. «Делимся добрыми новостями»: Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова на онлайн-лектории с темой: «Союз журналистов, власть, общество. Опыт работы Самарского областного отделения Союза журналистов России (успешные практики, социально значимые проекты)» в рамках федерального проекта «Добрые новости».



О новом проекте Самарского Союза журналистов, Самарской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Самарской областной писательской организации читайте в статье Елены Шишкиной «Семья. Род. Народ».

Обзор фотовыставок, организованных членами Фотообъединения Самарского отделения Союза журналистов России: «Фотограф хорошего настроения» (выставка работ легендарного советского и российского фотографа Виктора Ахломова), «Сообразили про женщин на троих» (работы члена нашего Фотообъединения Олега Кирюшкина).

А также интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические очерки и многое другое — на страницах нашей газеты.

С пятым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.