ПРИМИ УЧАСТИЕ В НОВОМ ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИИ «ДОБРЫЕ НОВОСТИ»!

Онлайн-лекторий на тему: «Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся», начнется 22 марта в 15.00.



В качестве спикеров выступят:

Ваксин Леонид Генрихович , заведующий научно-творческой лабораторией Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики, журналист, педагог, историк;

, заведующий научно-творческой лабораторией Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики, журналист, педагог, историк; Хоровинникова Евгения Германовна , проректор по социальным вопросам и молодёжной политике ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, основатель и первый директор Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга»;

, проректор по социальным вопросам и молодёжной политике ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук, основатель и первый директор Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга»; Франк Евгений Владимирович, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», доктор экономических наук.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию

Лекторий проводится в рамках проекта «Добрые новости» для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Напоминаем, что в настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.