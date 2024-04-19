Корреспондент «Шенталинских вестей» Екатерина Круглова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Имя ей — Женщина!»

В Союзе женщин России наградили победителей и лауреатов Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей — Женщина!». В число лауреатов вошла журналист из Самарской области Екатерина Круглова.

Из 1500 работ, присланных на конкурс из 72 регионов, эксперты определили 7 победителей и 14 лауреатов в основных номинациях, а также 5 победителей отметили партнёры творческого состязания.

В номинации «Хозяйки села» лауреатом стала и корреспондент районной газеты «Шенталинские вести» Екатерина Круглова. На конкурс журналист отправила авторскую статью «С большой душой и добрым сердцем», в которой рассказывается о жизни замечательной женщины из села Денискино Танзили Мустафиной.

Торжества в честь лучших из лучших начались с посещения ИА ТАСС, где журналистов приветствовал генеральный директор информационного агентства Андрей Кондрашов, а затем был проведен экспресс мастер-класс, в ходе которого участники поделились секретами в работе с героями своих материалов.

Здесь же участники встречи смогли посетить уникальный кабинет-музей известного фотокорреспондента ТАСС, мастера политического репортажа Владимира Мусаэльяна, который также являлся личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а позднее — Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. Интерактивная экспозиция включила его избранные снимки, сделанные за 60 лет работы в агентстве.

Главное событие дня состоялось в конференц-зале Союза женщин России. Победителей и лауреатов пришли поздравить представители органов государственной власти, общественных организаций, СМИ, деятели культуры, партнеры Союза женщин России.

Провела церемонию известная телеведущая Мария Ситтель. А открыли торжество председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. И это символично, ведь главная цель конкурса — продвижение позитивного образа нашей современницы в средствах массовой информации.

Члены жюри и представители организаций-партнеров конкурса с большой теплотой говорили со сцены о работах победителей и лауреатов, отмечая их высочайший профессионализм.

Заслуженные награды вручили известные журналисты и артисты. В их числе — народный артист РФ Борис Щербаков. В режиме видеосвязи победителей поздравил прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов.

На протяжении церемонии звучали музыкальные номера. Завершающим аккордом вечера стал музыкальный подарок от Эрнеста Мацкявичуса.

Самарское областное отделение Союа журналистов России поздравляет Екатерину Круглову и редакцию «Шенталинских вестей» с заслуженной наградой! Желаем новых творческих побед! Гордимся вами!