ВЫСТАВКА «РУССКОЙ ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ»

26 апреля в 14.00 состоится открытие выставки «Путь иконописца. От умения к мастерству. Творчество Елены Стажук и ее учеников». Уникальная по своему содержанию выставка будет работать в стенах Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия Московского (г. Тольятти) до 24 мая.

Информационная поддержка: Самарское областное отделение Союза журналистов России

Выставка покажет разные периоды творчества иконописца: первые иконы Елены, ученические рисунки палехского периода, а так же редко выставляемые палехские шкатулки ее росписи. Будет возможность увидеть иконы, написанные в последние годы. Посетители выставки смогут посмотреть на лучшие работы учеников Елены Стажук. Всего будет представлено более 90 экспонатов. Выставка представит фрагмент мастерской художника-иконописца, где можно увидеть, какими материалами работает художник.

В рамках работы выставки планируется серия лекций о Православной иконописи, творческая встреча с Еленой Стажук, мастер-класс для студентов Академии и всех желающих.

Елена Александровна Стажук (1986 г.р.) — член Союза художников России (с 2012 г.), член Международной ассоциации изобразительных искусств — АЙАП ЮНЕСКО (с 2012 г.), магистр по направлению «Архитектура» со специализацией – храмовое зодчество (2013г.), лауреат «Национальной бизнес-премии: ТОП-20 успешных проектов 2022» в номинации «За духовное возрождение общества», член Международной общественной организации «Союз православных женщин» (2023г), финалист конкурса «Достояние губернии — 2023», член ТПП Самарской области (2023г). История образования школы и пути Елены Стажук как иконописца вошла в ТОП 100 вдохновляющих историй в Национальной премии «Россия страна возможностей».

Основатель «Русской Иконописной Школы», мастер-иконописец (занимается иконописью с 2001 года) — родилась в семье художников в селе-академии Палех, широко известном центре русского православного искусства. В четырнадцатилетнем возрасте поступила в профессиональное училище лаковой миниатюры и иконописи — Палехское Художественное Училище, которое успешно окончила в 2005г. и продолжила заниматься лаковой миниатюрой и иконописью.

В 2004 г. переехала в Самару и стала принимать активное участие в мероприятиях Союза художников. Шкатулки с лаковой миниатюрой и иконы ее работы участвовали в региональных, областных, Всероссийских и Международных выставках.

Важной частью творческого возрастания художника-иконописца стало участие в росписи православных храмов с изучением византийской и Русский стилистической традиции. С 2003 по 2016 годы Елена принимала участие в росписи девяти храмов. Среди них Преображенский Собор в Серафимо-Дивеевском монастыре и храмы дивеевских скитов. Писала иконы в иконостас Кинельского кафедрального собора. Расписывала вместе с Сергеем Александровичем Балабановым самарские храмы: в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» при городской клинической больнице имени Н.И.Пирогова и в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских Чудотворцев. Принимала участие в росписи храмов в честь Рождества Христова в селе Рождествено Самарской области. Приезд Елены Стажук в Самарскую область совпал с особенным интересом к палехскому наследию на самарской земле, которое присутствовало в нашем регионе до революции.

Несколько лет Елена вынашивала идею создания иконописной мастерской для обучения этому ремеслу всех желающих, и осенью 2019 года собралась первая группа учащихся, а затем, с началом пандемии, встречи с учениками перешли в онлайн-формат, так родилась «Русская Иконописная Школа», в которой сейчас обучается более 3000 учеников с разных концов земли. Елена щедро делится своим опытом с учениками. Многие из них никогда не рисовали, а сейчас начинают писать иконы.

«Русская Иконописная Школа» действует по благословению Самарской епархии. Ученики пишут иконы с соблюдением всех правил иконописания, осваивая многовековую традицию византийского и русского церковного искусства.