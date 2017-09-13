Проверка безопасности

13 сентября в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы общественной акции «Гражданин и полиция». Ежегодно кампания проходит по всей России, её инициатором является Московская Хельсинкская группа. В этом году на территории Самарской области акция проходит при активном участии членов Общественного Совета при областном МВД.

На территории нашей области акция проводится четвертый год. Она направлена на организацию различных форм общественного контроля за органами внутренних дел. За летние месяцы было проведено 32 проверки, в том числе мониторинг работы постов экстренной помощи и семи районных отделов полиции.

«Главная задача акции — общественный контроль за органами правопорядка. В полиции очень много служб, структура большая . Когда поступило предложение из Москвы через представителя Московской Хельсинкской Группы о проведении мероприятий на территории Самарской области, мы восприняли это с интересом. На заседании определились с тем, как будем действовать совместно с представителями Общественного Совета территориальных органов внутренних дел. Мероприятия были проведены, на мой взгляд, достаточно активно», — сообщил Александр Шахов, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

Евгений Коняев, региональный представитель Московской Хельсинкской группы от Самарской области, отметил, что в акции принимали участие ветераны военной службы и боевых действий, а также активные участники молодежных общественных организаций.

Проверками «на местах» дело не обошлось. Также оценили работу аппаратов экстренной связи с полицией. Они расположены в разных точках города. Оператор не только вызовет необходимую службу, но ответит на интересующие вопросы. Популярностью пользуется запрос: «как и куда пройти». Всего в Самаре установлено 45 аппаратов экстренной связи, из них в рабочем состоянии 35. Важно, что гости грядущего Чемпионата Мира по футболу 2018 года также смогут получить необходимую информацию и помощь.

По словам Алексея Бородина, заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, во время прогулки, он решил лично проверить аппараты . Из двух рабочим оказался один — на Маяковском спуске.

Помимо тревожных кнопок по городу работают камеры видео наблюдения. Их главная задача — контроль порядка на улицах.

«В Самаре была создана программа «Безопасный город». В отдельным местах города, где проходят массовые мероприятия, был установлен ряд камер. Под эту программу был создан специальный ситуационный центр. Круглосуточно сидят операторы и отсматривают происходящее через монитор», — сказал Сергей Гольдштейн, начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области.

По итогам проверки были выявлены недостатки, работа над ними уже ведется. Материалы с результатами переданы областной главк и в Москву.