Осень без последствий: как защитить себя от инфекции

12 октября в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная мерам профилактики граждан от гриппа, ОРВИ и энтеровирусных инфекций.

По инфекционным заболеваниям в группе особого риска находятся дети, беременные женщины и люди преклонного возраста.

«На данный момент ситуация находится ниже эпидемического порога. Тем не менее по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост числа заболевших на 10%» , -сказала Вера Аржанова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

По словам специалистов, лучшая профилактика — вакцина. В Самарской области активно ведется прививочная кампания против гриппа. Всего планируется привить 1390100 человек, в том числе 357800 детей.

Также говорили о серозном менингите. Это заболевание сопровождается лихорадкой, головными болями, фотофобией. Заразиться можно как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовоым, а также водным путем. Например, во время купания в грязных стоячих водоемах, а также в бассейнах. В целях профилактики рекомендуется тщательней следить за личной гигиеной.

«Не стоит заниматься самолечением! Больной должен быть изолирован, чтобы не заражать остальных. Даже ОРВИ у разных людей может протекать по-разному, это особенности каждого организма. Если вы перенесли простуду на ногах, это совсем не означает, что Ваш коллега после это не заразится. Так же нужно помнить, что любое лекарство имеет побочные действия», — заявил Сергей Китайчик, главный детский инфекционист Самарской области.