Том Сойер Фест 2017. Итоги

13 октября в Доме журналиста состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Подвели итоги третьего сезона.



«Том Сойер Фест 2017» стал по-настоящему международным. Участие в фестивале приняло более 200 волонтеров из России, Германии, Франции и Голландии. Силами добровольцев было восстановлено четыре дома — на улицах Чапаевской, Самарской и два строения на Молодогвардейской. Помимо основных работ: нанесения грунтовки и нового слоя краски, а также замены кровли, волонтеры восстановили утраченные элементы декора. В восстановлении Флигеля особняка Зеленко активное участие принимали жители самого дома, которые вложились в процесс как финансово, так и лично участвовали в отделочных работах.

Отметим, что в 2016 году «Том Сойер Фест» вошёл в доклад ЮНЕСКО, как положительный кейс, для конференции ООН Habitat III, а также получил Президентский грант на тиражирование проекта в разных городах страны.

«Изначально идея была такова: мы берем дом, ищем деньги, привлекаем спонсоров. Далее зовем неравнодушных людей. Когда начинали в 2015 году, волновались, что люди не придут помогать. Наши опасения были напрасными.

Мы принципиально не прибегаем к помощи готовых волонтерских программ. Хотим, чтобы все приходили по своему желанию и у фестиваля была своя душа», сказал Андрей Кочетков с, идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

С 2015 года в рамках «Том Сойер Феста» в Самаре было восстановлено 11 домов, создано три арт-объекта и элементы благоустройства дворов.

В этом году, придуманный в Самаре фестиваль, также прошёл ещё в 10 городах России — Казани, Бузулуке, Томске, Саратове, Хвалынске, Димитровграде, Костроме, Калуге, Оренбурге и Боровске. Всего в рамках «Том Сойер Феста» было восстановлено 29 зданий.

Анастасия Кнор, директор Самарской Региональной Общественной Организации «За информационное общество», организатор фестиваля, отметила, что за эти годы у фестиваля появилось много партнеров, без которых у «Тома Сойера» не получилось бы выйти на такой высокий уровень.

Участники партнеры получили благодарственные письма от организаторов фестиваля.