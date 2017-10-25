25 октября в Доме журналиста прошло подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.

Документ подкрепили подписью представители 25 организаций-операторов, осуществляющих обработку персональных данных на территории Самарской области.





Кодекс, направлен на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.





Еще в ноябре 2016 года в Москве на VII Международной конференции «Защита персональных данных», в рамках проекта «Цифровой дом», цель которого — создание безопасной и комфортной цифровой среды, был впервые подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет.