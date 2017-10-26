Избраны делегаты на Съезд СЖР

26 ноября в Доме журналиста прошла XX внеочередная конференция Самарской областной Союза журналистов России.

Председательствовала – Ирина Цветкова, Секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов.



Начали заседание с вручения наград – высшую награду Союза журналистов России Почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом» получил Сергей Курт-Аджиев, главный редактор интернет-портала «Парк Гагарина».



В повестке дня несколько важных вопросов: избрание делегатов на XII Съезд Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» и перерегистрация Устава областной организации.

Председатель конференции предложил на рассмотрение список кандидатов в делегаты на предстоящий Съезд СЖР в количестве 14 человек. Предложение было одобрено всеми участниками конференции и принято единогласно.



Также рассмотрели вопрос о перерегистрации Устава организации. Было решено доработать документ – в частности расширить перечень видов деятельности и в общем привести Устав в соответствие с последними изменениями произошедшими в законодательстве РФ.