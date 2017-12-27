Экспозиция

6:0 в пользу фотографии

27 декабря в Доме журналиста открылась юбилейная выставка самарского фотографа, руководителя фотослужбы газеты «Коммерсантъ-Волга», председателя Фотообъединения областного Союза журналистов и члена Союза фотохудожников России Юрия Стрельца.
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Поздравить мастера объектива пришли друзья, коллеги и его семья — супруга и дочери.
Говорили конечно же о фотографии — спортивной, портретной, репортажной, пейзажной… Пожалуй мало жанров фотоискусства, которые остались не подвластны таланту Юрия Стрельца.
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Уверены, что впереди Юрия ждет немало ярких побед и тысячи уникальных художественных и документальных кадров!

Выставка продлится до конца января. Посетить ее можно по будням с 10:00 до 17:00.
Вход свободный.

Автор фото — Сергей Курочкин.

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