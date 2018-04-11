Наши в «Сириусе»

Выпускница Школы Молодого Журналиста 2017 года Юлия Григорьева по нашей рекомендации провела смену во всероссийском Образовательном центре «Сириус». Здесь круглый год помогают одарённым школьникам развивать свои творческие способности, в том числе и в области русской словесности. Юлия стала участницей литературной смены, а в августе, на журналистскую, собирается наша нынешняя учащаяся Екатерина Тишина.

Десять дней, которые потрясли и зарядили на успех

Юлия Григорьева



Увлекаешься филологией или журналистикой? Пишешь стихи или рассказы? Хочешь узнать много нового в области литературы, встретиться с преподавателями и сверстниками, увлечёнными словесностью, весело и с пользой провести время на берегу Чёрного моря? Тогда «Сириус» — то, что надо!



Многозначный термин

Для многих школьников Сириус перестал обозначать лишь самую яркую звезду. Для кого-то это теперь целая планета, для кого-то — рай на земле, для кого-то — мечта. «Сириус» — это название образовательного центра, расположенного на территории Олимпийского комплекса в Сочи. Сюда съезжаются дети со всей России для обучения по трём направлениям: «Спорт», «Наука» и «Искусство» (последнее включает в себя «Литературное творчество» — то, что нам необходимо). Чтобы попасть в «Сириус», нужно подать заявку, прикрепив к ней сканы грамот и другие доказательства достижений в выбранной сфере, и дождаться результатов конкурсного отбора на смену. Смены бывают полные — 24 дня, а бывают короткие, тематические.

Я была в ноябре на литературно-олимпиадной — короткой, всего 10 дней. Но даже этого хватило, чтобы привыкнуть к здешнему образу жизни и привязаться к преподавателям, кураторам и ребятам. Могу точно сказать, что воспоминания об этой смене стали самыми яркими не только за весь год, но и за всю школьную жизнь.

Комфортная география

Образовательный центр расположен на базе отеля, поэтому условия проживания обеспечены отличные. Окна номеров, где живут дети — во всю стену. Мои выходили как раз на восток, на территорию центра с его аллеями, пальмами и флагами областей и округов России, бассейном, спортивными площадками и футуристическим зданием «НИИ ЧАВО» за прудом. У линии горизонта лентой вытянулось Чёрное море, а над ним — южное небо, ясное на протяжении всех 10 дней. В столовую путь лежит через коридор со стеклянной стеной, за ней — Сочи Парк, в который мы не попали только из-за того, что приехали поздно и ненадолго. А над американскими горками и каруселями возвышается величественный Кавказ.

Про столовую (то есть, про ресторан «Созвездие») можно написать отдельную книгу томов в семь под названием «Слишком». Слишком вкусно, слишком часто, слишком «космически». Младшая сестра полдня со мной не разговаривала, когда я ей рассказала про шоколадный фонтан и пиццу, которую для нас пекли каждый день.

Звёздный образ жизни

Мы просыпались, когда хотели. Единственное условие — успеть к завтраку в 8.30. После него — сразу на лекцию. Проходят они либо в уютных светлых аудиториях в главном корпусе, либо в «НИИ ЧАВО». НИИ — футуристическое здание на территории центра, главный зал которого блестит ярче раковины краба Таматоа из «Моаны».

После лекции — снова еда! После особо информативных занятий подкрепление иногда просто необходимо. Например, чтобы уложить у себя в голове понятие субъектной структуры текста или систему образов в стихотворении Бориса Пастернака «Девочка». Процесс переваривания запускался на всех уровнях: и физическом, и ментальном. Так нам предлагалось завершать каждую из лекций, но всё же пару приёмов пищи из шести мы пропускали.

Несмотря на напряжённый учебный график, мы успели выехать на экскурсию в город, погуляли по «Розе Хутор» и Олимпийскому комплексу, побывали в Парке Науки и Искусств, где нам показали, что мир науки не менее увлекателен, чем мир литературы. Мы даже сходили на два занятия по кружкам, которые выбрали сами — кто на скетчинг, кто на аэробику. Я выбрала театр и сторителлинг (на нём мы учились рассказывать интересные истории). И всё это — за 10 дней.



Учимся учиться

В «Сириусе» дети не просто получают знания, а учатся их получать. Теория на каждом занятии подкрепляется практикой. К тому же, времяпровождение устроено таким образом, что ты чувствуешь себя погружённым в профессиональную деятельность. Журналисты в «Сириусе» живут как журналисты — носятся с камерами, пишут заметки, статьи, берут интервью; поэты живут как поэты — общаются с признанными мастерами слова, проводят поэтические вечера и непременно пишут сами.

Для нас, олимпиадников, пять лекций в день пролетали незаметно. Преподавателей у нас было больше, чем дней учёбы, поэтому мы взглянули на литературу с разных, порой противоположных точек зрения, попробовали различные подходы к филологии. К нам приехали профессора и учителя с разных концов России, увлечённые своим делом, миром литературы. Эти десять дней мы провели как настоящие филологи.

Испытали себя и в роли журналистов. На одном из трёх этапов была задача написать статью на литературную тему, ориентируясь на определённую аудиторию. Например, о ключе в литературных произведениях — в журнале для домохозяек. Я писала о цветах для пассажиров самолёта и получила за этот тур один из самых высоких баллов. Именно благодаря опыту, полученному в Школе Молодого Журналиста.

Но самое удивительное в образовательном процессе, организованном в «Сириусе», — эмоциональная атмосфера. «Работать нужно с теми, кого хочется обнять» — одно из главных правил центра. И обнимались мы очень много — друг с другом по утрам, с кураторами, с преподавателями. Вместо официального сбора в день приезда мы сидели в холле и пели песни под гитару, в свободные часы устраивались в коридоре или в чьей-нибудь комнате и читали стихи. Каждый из нас увёз с собой тетрадку, где мы оставили на память друг другу пожелания, рисунки, а поэтов уговорили написать свои произведения.

Много раз увидеть

Писать о «Сириусе» можно бесконечно, и всё равно не опишешь всего.

Поэтому — подавай заявку и повидай всё своими глазами. Полные смены тоже тематические: например, в феврале тема смены «Литературное творчество» — поэзия, в марте — научная фантастика, в декабре была журналистика. Сейчас открыт приём на август — успеешь искупаться в море! На полной смене программа гораздо обширнее и разнообразнее, мероприятия масштабнее. Я не смогу поехать ещё раз из-за экзаменов, но девятиклассникам и десятиклассникам хочу буквально прокричать: бегом в «Сириус»!

Чем сто раз услышать, лучше увидеть. И, если повезёт, не один раз, а ещё и ещё!

Фото автора.