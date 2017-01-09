Владимир Бабенков: «Я пережил революцию в журналистике»

Самарский филиал «Российской газеты», ведущего печатного издания в России, занимает всего несколько кабинетов, ведь с развитием технологий издательский процесс значительно упростился и ускорился. Всё делается с помощью компьютеров и глобальных сетей. Но так было не всегда, и Владимир Александрович Бабенков, в течение 15 лет занимающий пост директора самарского филиала, рассказал учащимся Школы Молодого Журналиста о своём опыте работы в СМИ до и после революции в сфере журналистики.

Юлия Григорьева



«В журналистику меня привела вода»

Свою первую заметку Владимир написал, когда служил в группе советских войск в Германии радистом. В гарнизоне были неполадки с водой, и солдаты решили осветить проблему в армейской газете, о чём попросили Владимира Александровича. Заметку опубликовали, когда бывший радист и будущий журналист уже вернулся домой со службы, и к ней прилагался отчёт: к сведению принято, такому-то старшине сделан выговор.

- Раньше так было принято: если газета выступала с какими-то критическими замечаниями, то человек или организация, к которым они предъявлены, должен был объясниться перед общественностью в той же газете. Поэтому старшина был очень недоволен, бегал и искал меня, виновника. Не знаю, почему товарищи попросили написать именно меня. Я тогда даже не думал становиться журналистом, я просто взял и написал. И так продолжалось и дальше: я просто брал и писал.

«Процесс вёрстки раньше был маленько другим»

Владимир Александрович, проработавший в нескольких изданиях, не понаслышке знает об издательском процессе в разные периоды развития СМИ. Для нас — поколения, привыкшего к современным технологиям, не было удивительным, что сейчас номер верстается с помощью специальных компьютерных программ. Но кажется поразительным процесс вёрстки газеты в прошлом. То, что сейчас делается за несколько кликов, буквально сорок-пятьдесят лет назад было делом трудоёмким.

Например, текст нужно было вручную уместить в нужных колонках, учитывая особенности переноса, читабельность текста. Материал пересылался из редакции в типографию с помощью «воздушной почты» — специальной трубы, куда засовывали свёрнутый листок, нажимали на кнопку, и струёй воздуха текст переправлялся в другую часть здания. Это немного уменьшало беготню, с которой ежедневно имели дело журналисты.

«Воздушная труба» была не самой удивительной для нас деталью издательского оборудования прошлого. Были ещё линотипы и телетайпы — гигантские аппараты для набора текста, которые сейчас успешно заменила клавиатура.

- Когда я стал работать собственным корреспондентом центрального издания, встал вопрос, как оперативно передавать тексты в Москву. Собкорам полагалось пользоваться телетайпом. И мне предложили поставить его дома. Моя жена сразу отказала. Телетайп – этот огромный агрегат — занял бы половину квартиры! Ещё и гудел бы весь день! Но мне повезло — у моего соседа, тоже журналиста и к тому же холостяка, был этот телетайп, и я печатал у него.

С появлением компьютера издательский процесс значительно ускорился и упростился. Существует файлообменник, принтер, интернет, и теперь бегать нужно только за новостями. Появилась возможность больше фокусироваться на самом материале, нежели на его передаче в печать и беготне между редактором и линотиписткой. И в то же время значительно увеличился объём информации и сам темп жизни, потому рано заключать, что работа журналиста в двадцать первом веке стала проще.

«Журналист был носителем общественной мысли»

Оказывается, раньше те краткие новостные заметки, передающие только сами факты, события, которыми пестрят современные СМИ, не отвечали требованиям качественной советской журналистики. Основой материала была тема. Нужно было не просто описать, что произошло, но и чётко знать, для чего это произошло, почему это необходимо осветить. Нет темы — нет материала. Поэтому статьи, очерки, репортажи писались как художественные произведения. Сейчас же на первый план в СМИ вышло отображение событий самих по себе, а тема ушла на второй. Образы уступили место фактам.

- Это пришло к нам с Запада. У них сразу стали выпускать толстые газеты, их объём изначально был намного больше наших, и у западных журналистов не было времени на размышления, они просто писали. У нас же люди имели возможность достаточно долго и более тщательно работать над материалом, хоть и уступали в оперативности. Журналист был носителем общественной мысли, идеи… Постепенно нам ввели западный стиль изложения, однако объём газет остался прежним.

Владимир Александрович отлично сумел приспособиться ко всем существенным изменениям, произошедшим в сфере журналистики за годы его деятельности. Время является важнейшим фактором в работе СМИ, так как описывать жизнь нужно в первую очередь в текущий момент. А для этого нужно идти в ногу со временем, и поэтому оперативность и лаконичность в динамичном и скоростном двадцать первом веке взяли верх над образностью и неторопливой вдумчивостью.

Уметь писать заметки, еще не значит быть хорошим журналистом



Регина Юртайкина

Одно дело – рассуждать о профессии, другое — пообщаться с человеком, который знает её изнутри. И, конечно же, на встречу с журналистом, у которого огромный стаж и опыт практической работы в самых разных изданиях, мы шли с особыми чувствами и ожиданиями. Каждый заготовил свои вопросы, каждый надеялся успеть их задать и получить ответы.

Владимир Бабенков начал с рассказа о своём издании. Мы узнали, что «Российская газета» имеет филиалы в крупнейших городах по всей стране и свои корпункты за рубежом. Под брендом «Российской газеты» выпускается и популярный исторический журнал «Родина». У журнала своя долгая история, когда-то он был самостоятельным изданием, но журналисты «Российской газеты» гордятся, что сегодня журнал стал еще более интересным и читаемым. Мы могли и сами убедиться в этом – номера журнала, как и выпуски газеты, были разложены на столе для нас. Многие взяли с собой по экземпляру.

Отвечая на вопросы молодых журналистов, Владимир Александрович рассказал и о том, как сам начинал свой путь в профессию, как успел поработать и в заводской газете, и в областной молодёжной, и в «Волжской коммуне». Как много лет был собственным корреспондентом газеты «Социалистическая индустрия», которая позже стала называться «Рабочая трибуна» и просто «Трибуна».

Наши ребята спросили, работа в каком издании дала больше опыта.

- Было приятно работать в «Волжском Комсомольце», в «Волжской коммуне»… Даже работая в секторе печати обкома партии, я получал какой-то опыт. Каждый вид деятельности дает знания и опыт.

Также В.А. Бабенков добавил, что, мало уметь писать заметки, нужно еще понимать, о чем ты пишешь, и вкладывать в это душу.

Мы слушали Владимира Александровича очень внимательно. Думаю, каждый получил от этого разговора что-то важное для себя. Конечно же, для нас это большой опыт, каждый мечтает добиться чего-то или просто открыть в себе какие-то новые возможности. Посетив редакцию, я, во-первых, познакомилась с хорошим человеком и журналистом. И для меня это пример, как нужно ставить цель и добиваться её на протяжении всей жизни. Во-вторых, многое узнала о «Российской газете», в-третьих, конечно же, набралась опыта и смелости. После интервью я подошла к Владимиру Александровичу и взяла автограф. Буду открывать мою тетрадку и вспоминать, о чем мы говорили.

«Журналистика сегодня — большой конвейер»



Екатерина Шаброва

Владимир Александрович Бабенков – директор регионального филиала общественно-политического издания «Российская газета», заслуженный работник культуры России, член союза журналистов с 1976 года. В начале декабря Владимир Александрович отметил юбилей – ему исполнилось 70 лет. За его спиной не только богатый жизненный опыт, но и большие знания в профессии журналиста.

За последние десятилетия в журналистике произошло немало изменений, о которых рассказал нам Владимир Александрович:

- Революция в журналистике заключалась в упрощении системы: сейчас есть быстрая электронная почта, а раньше у собственного корреспондента, к примеру, было только два варианта оперативной отправки материалов. Первый: звонишь в Москву стенографистке, диктуешь ей весь свой текст. Она записывает его с помощью специальных знаков и символов, после чего садится за машинку и начинает расшифровывать. И только потом материал передаётся в отдел. И второй: телетайп. Это довольно громоздкое устройство для передачи информации. А чтобы центральные газеты появлялись в почтовых ящиках и киосках печати одновременно по всей стране, существовала так называемая матричная почта – готовые матрицы из столичной типографии переправлялись самолётом из Москвы в регионы, где в местных типографиях с них печатались тиражи для города и области.

Конечно, когда появились компьютеры, факсы, стало значительно проще работать. В настоящее время очень помогает интернет: он позволяет отправлять и тексты, и фото в любой уголок страны.

Например, у нас в «Российской газете» есть специальный сервер, где журналисты оставляют заявки. Принятые отмечаются одним цветом, непринятые – другим. Также можно посмотреть макет номера, который сейчас находится в вёрстке. Это очень удобно.

Мы смогли убедиться в этом, когда Владимир Александрович продемонстрировал нам, как верстается очередной выпуск «Российской газеты».

- За последние годы не только способы передачи информации упростились, но и сама журналистика изменилась. Раньше заметки писались как художественное произведение — журналист был носителем идеи, мысли, он брал на себя ответственность, чтобы сказать своё слово. Сейчас же он просто описывает случившееся, не имея права на оценку. Нынче просто другие требования: никаких образов – только факт, пара комментариев и подпись. Огромная скорость, много материалов. Нужно донести новость как можно быстрее, проще, доступнее. Журналистика сейчас представляет собой большой конвейер.

Без самокритики не жди успеха



Евгений Воронцов

Я шёл на эту встречу в надежде получить ответы на вопросы, которые, думаю, интересуют не одного меня, но и многих, выбирающих для себя профессию.

- На что нужно ориентироваться, чтобы стать успешным журналистом?

- Когда я только начинал работать, я пробовал писать на разные темы. Но неплохо, когда у журналиста есть возможность работать в своей теме, которая тебе ближе, интереснее. И эту тему стоит досконально изучить.

- А если вдруг чувствуешь, что не идёт дело? Когда сомневаешься, по правильному ли пути ты пошел. Если чувствуешь себя бездарностью, у которой ничего не получается. Вы сталкивались с этим?

- Ёлы-палы, да постоянно! Но это – нормально. Это неизбежно. Черная полоса сменяется белой и наоборот. Не было бы этого – не было бы роста и движения. Ведь когда видишь и признаёшь свои ошибки, то стараешься их исправлять. Самокритичность помогает ставить перед собой новые планки и достигать более высокого качества.

А ещё Владимир Александрович посоветовал больше читать. И своих коллег-журналистов в том числе. И рассказал, как в своё время зачитывался очерками Евгения Жоголева, Геннадия Шабанова, Владимира Шикунова, фельетонами Владислава Князева, репортажами и статьями других известных самарских журналистов.

И у «бумажной» газеты есть будущее



Алина Жалнина

После историй о том, как работалось во времена, когда о факсах, интернете и компьютерах ничего не слышали, мы поговорили с директором самарского филиала «Российской газеты» о журналистике вообще и о профессии журналиста в частности. Узнали кое-что об отличиях русских изданий от зарубежных. А ещё нам позволили увидеть то, что скрыто от обычных читателей, — взглянуть на работу современных верстальщиков. Охотно ответил Владимир Бабенков и на вопросы. Один из таких важных для многих из нас – какое образование нужно получить, чтобы работать журналистом.

- На образование, когда принимаю на работу сотрудников, не смотрю. Смотрю, умеет ли человек писать. Не так важно, какой вуз окончил, главное, чтобы был развитым, образованным и грамотным.

Поинтересовались мы, не закроются ли печатные издания в обозримом будущем, не вытеснит ли их интернет.

- Думаю, что всё-таки нет. Во многих странах, где интернет появился гораздо раньше, чем у нас, бумажные газеты процветают. Читать газету – это целый ритуал. Это престижно. Как принадлежность к определенной касте, признак духовного и интеллектуального развития.

В завершение встречи в редакции самарского филиала «Российской газеты» мы сфотографировались на память. И конечно, поблагодарили Владимира Александровича Бабенкова за новые знания и впечатления. За эти полтора часа действительно удалось узнать много нового об издательстве газет сегодня и о профессии, которую мы хотели бы освоить.